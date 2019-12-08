ترامب: أوباما لم يحب إسرائيل.. وأنا الصديق الأفضل لـ تل أبيب

في كلمة أمام مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأمريكي (IAC) المنعقد في هوليوود، بولاية فلوريدا، تغزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العلاقات الأمريكية الاسرائيلية، حيث استقبله آلاف الحضور.





وخلال حديثه قال ترامب "أنا أحب إسرائيل"، وتابع "يقولون إن أصعب ما يمكن تحقيقه هو السلام بين إسرائيل والفلسطينيين - إذا لم يتمكن جارد كوشنير من تحقيق ذلك - فذلك يعني انه حقا مستحيل".





وأضاف ترامب "لقد صوت الكثيرون منكم لصالح الإدارة السابقة. .في يوم من الأيام، سيتعين عليكم أن توضحوا ذلك لي لأنني لا أعتقد أن الإدارة السابقة كانت تحب إسرائيل، بعض اليهود لا يحبون إسرائيل بما فيه الكفاية"، وذلك في إشارة الى إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.





وقال الرئيس الأمريكي "لم يكن لدى الدولة اليهودية يومًا صديقًا أفضل في البيت الأبيض من رئيسكم دونالد ترامب"، مؤكدا أن العلاقات أقوى من أي وقت مضى.





ويعمل ترامب على كسب تأييد اليهود الأمريكيين في الانتخابات المقبلة، حيث يسعى ترامب للفوز بولاية ثانية من خلال تأمين أصوات المجمعات الانتخابية في الولايات الرئيسية.



