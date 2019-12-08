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فيديو جراف

فيديوجراف| رسوم على الصلاة بالمساجد في هذا البلد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:02 م
الصلاة في المسجد
الصلاة في المسجد
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منار شعبان
تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي تعميمًا وضِع على بوابة إحدى دور العبادة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بفرض رسوم مالية على مرتادي المسجد.

برر المشرف الحوثي على المسجد قرار فرض هذه الرسوم المالية على المصلين بذريعة "سداد فاتورة الكهرباء المستحقة لشركة تجارية تنشط في بيع الطاقة".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قيمة الرسوم التي فرضها الحوثيون على المصليين في اليمن من خلال الفيديوجراف التالي.
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