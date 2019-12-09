أعراض تعرضك للنوبات القلبية وأطعمة تنظف الشرايين بشكل طبيعي

تهدد الحياة..أعراض صادمة لتعرضك للنوبات القلبية

أطعمة تنظف الشرايين بشكل طبيعي وتقي من أمراض القلب

عادات يومية كارثية سبب فى إصابتك بأمراض القلب.. أبرزها وجبة العشاء الدسمة





أسباب صادمة



أبرز أعراض الجلطات والذبحات



مساعدة مريض القلب



أطعمة تحمى الشرايين



1- الهليون



2- الأفوكادو



3- البروكلي



4- القرفة



5- الكركم



يعد الرجال هم الأكثر إصابة بأمراض القلب، وهذا لا يعنى أن النساء بعيدة عن الإصابة بأمراض القلب أيضًا وأبرزها الإصابة بالجلطات والذبحات الصدرية إليك أبرز أسباب الإصابة بالجلطات وأهم الأعراض التحذيرية التى يجب الانتباه إليها وأطعمة يجب تناولها باستمرار لتحمى شرايينك ..وفقا لموقع "هيلث" تعد أبرز أسباب الإصابة بالنوبات القلبية هى حدوث انسداد في أحد الشرايين التي تزود القلب بالدم نتيجة تضييق الشرايين وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم كما أن للعامل الوراثى دورا فى الإصابة بالنوبات، بالإضافة إلى التعرض المستمر للتوتر والقلق.وفقا لتقرير نشره الموقع يمكن الحفاظ على صحة القلب من خلال أشياء بسيطة، مثل الاهتمام بالحركة وتجنب تناول وجبة العشاء الدسمة فى وقت متأخر بعد العودة من العمل ليلا ثم النوم بعدها بنصف ساعة فهذا يتعب القلب للغاية ويسبب تصلب الشرايين وجلطات فى الأوعية الدموية..عن أبرز أعراض الجلطات القلبية هى الشعور بألم في الصدر مع الضيق والثقل في منطقة الصدر وقد يمتد الشعور بالانزعاج إلى الذراع اليسرى وإلى جانب الوجه و صعوبة في التنفس نتيجة خلل في تدفق الدم داخل القلب وعدم قدرتها على تنظيم سير الدم بجانب الشعور بالدوخة التعب غير العادي و آلام البطنيرتبط الأرق أيضًا بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وهو أمر شائع بين النساء بسبب ضيق التنفس هو شعور قوي بعدم القدرة على أخذ نفس عميق، ويحدث غالبًا بين الرجال والنساء لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل الإصابة بنوبة قلبية.وفقا لموقع بولد سكاى الهندي تشمل أعراض النوبة القلبية الدوار والدوخة والتعرق والشعور بالغثيان وضيق في التنفس الضغط على الألم في الصدر عدم الراحة في الكتفين والرقبة والظهر.وفقا لموقع هيلث يمكنك مساعدة مريض القلب من خلال جعل الشخص مرتاحًا وإذا وصف طبيبك النتروجليسرين يمكنك إعطائها لمريض القلب سريعا إذا كان المريض لديه حساسية من الأسبرين.يجب محاولة القيام بضغط الصدر فقط، وذلك حوالي 100 ضغطة في الدقيقة كلما أسرع الشخص في تلقي العلاج ، هناك فرص أفضل للبقاء على قيد الحياة.موقع «justhealthylife» وضع قائمة بـ 5 أطعمة ضرورية يجب الحرص على تناولها بشكل دائم وإدخالها ضمن نظامك الغذائي لقدرتها على حماية الشرايين وعدم الإصابة بالنوبات القلبية.نبات الهليون يعتبر من الأغذية التي تعمل على تطهير الشرايين بشكل طبيعي، ويساعد فى خفض ضغط الدم ومنع تجلط الدم التي يمكن أن يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، فهذا النبات غني بالألياف والمعادن، إلى جانب الفيتامينات ومنها فيتامين k، وفيتامينات B1 و B2 وفيتامين c وE.ينصح الكثيرون باستخدامها بدلا من المايونيز على الفطائر وغيرها، ففاكهة الأفوكادو وطبقا لبعض الدراسات تعمل على تحسين نسبة الكوليسترول بالدم، وتساعد فى الحفاظ على الشرايين خالية من أي عوائق أو انسدادات.سواء كنت تحبه أو تكرهه، فإن البروكلي غني للغاية بفيتامين K الذي يساعد فى الحفاظ على الكالسيوم بالجسم، وعدم إتلاف الشرايين، ويحتوي على الألياف التي تساعد فى خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول بالجسم.من التوابل المحببة للكثيرين وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول بالدم، ومنع تراكم الكوليسترول بالشرايين، وتعتبر القرفة من مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق حماية الدم من الأكسدة، فعليك إضافة القرفة للكثير من أطباقك اليومية، كذلك يمكن إضافتها للقهوة الخاصة بك.واحد من التوابل القوية المضادة للالتهابات، التي تعتبر واحدا من أسباب الإصابة بتصلب الشرايين، فإذا قمت بإضافة الكركم إلى نظامك الغذائي يمكنك تقليل الأضرار التي لحقت بجدار الشرايين، كذلك يقلل من فرص حدوث تجلط الدم.