ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

القوى العاملة: تحصيل 29 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض.. مراجعة واعتماد 1751 تأشيرة عمل جديدة و21 ألفا و944 عقود وشهادات استمرارية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:46 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
  • القوى العاملة:
  • تحصيل 29 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض
  • مراجعة واعتماد 1751 تأشيرة عمل جديدة و21 ألف شهادات استمرارية


أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشاكل العمالة المصرية التي قدمت شكاوى للمكتب ولها مستحقات لدى أصحاب الأعمال والشركات، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله لهم 6 ملايين و804 ألاف و254ريالا سعوديا، أي ما يوازي 29 مليونا و258 ألفا و292 جنيها مصريا تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم الوزارة:إن مكتب التمثيل العمالي بالرياض قام بمراجعة واعتماد 1751 تأشيرة عمل جديدة، بالإضافة إلى اعتماد 21 ألفا و944 عقود عمل وشهادات استمرارية، فضلا عن توفير 30 فرصة عمل بالداخل، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتي 30 نوفمبر 2019 .

وأضاف أن الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي قام بحل 164شكوى بالطرق الودية، وتم تحويل 121 شكوى للقضاء بعد نفاد الطرق الودية، ومازالت هناك 9 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 294 شكوى تلقاها المكتب خلال الفترة محل التقرير.

وأشار الدكتور غازي إلى أنه قام بالرد على 3 ألاف و820 استفسارًا من خلال المكتب العمالي مباشرة، بجانب 10 زيارات ميدانية، و19 زيارة للمصالح الحكومية لإنجاز مطالب العاملين، فضلا عقد 7 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بالرياض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تحصيل 478 ألف جنيه مستحقات مصرية بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 180 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

القوى العاملة: 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال أكتوبر

بقيمة 7.5 مليون جنيه.. تسوية مستحقات 7 مصريين عن فترة عملهم بالسعودية

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. صابرين تخطف الأنظار في أول ظهور بعد خلع الحجاب.. مظاهرة جماهيرية لـ محمد رمضان.. ورقص سميرة سعيد فى ذا فويس

القبض على مجموعة شباب ضربوا أحد المارة وصوروه ونشروها على الفيس بوك للتفاخر

اخبار الرياضة ليلاً | الزمالك ينتظر رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. مصير التحكيم النسائي في مصر.. عودة محمد صلاح للتهديف

الكسب غير المشروع يحيل قضية تلاعب وفساد بالأدوية بصيدناوي للجنايات

مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي

الصراحة اتقالت.. رسالة مثيرة جديدة من مؤمن زكريا نجم الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أمطار غزيرة.. كسح المياه من شوارع الإسكندرية.. صور

أمطار وطقس سيئ يضربان أنحاء متفرقة من الإسكندرية.. صور

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر