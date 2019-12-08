خبير: مصر تستحق جائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا.. فيديو

قال محمد عبد العزيز، الخبير السياحي، إن مصر لها الأحقية بجائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة بصناعة السياحة عالميًا فهو مردود على مجهودات الدولة في القطاع السياحي، وأيضًا المؤشرات والتقارير التي أثبتت أن هذا العام تم إنفاق 12.6 مليار على السياحة المصرية، أي بزيادة 28% عن العام الماضي.



وتابع محمد عبد العزيز، من خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن كل هذه الأرقام والمؤشرات هي بداية التطور في قطاع السياحة، وخلال الفترة القادمة مع بداية ترقب الافتتاح العظيم للمتحف المصري الكبير في 2020 فهذا سيزيد من الرواج السياحي بشكل كبير وملحوظ.



وأضاف محمد عبد العزيز، أن هناك أكثر من دولة قامت برفع الحظر في الطيران لمصر مثل بريطانيا، وأن من جهود الدولة ووزارة السياحة عمل خطة تسويقية تعتمد بشكل أساسي فيها على قوة مواقع التواصل الاجتماعي والأشخاص المؤثرة في تلك المواقع والمدونين "بلوجر"، لأن موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عليه أكثر من مليار فرد.



وذكر محمد عبدالعزيز، أن هناك الكثير من المواطنين المصريين ليسوا على دراية كاملة بكل ما تمتلكه مصر من أثار وأماكن سياحية، وبدأت الدولة بالاهتمام بهذه التوعية، وأن أكبر جهات الاتصال للشباب المصري هو موقع فيس بوك.



وأكد محمد عبد العزيز، أن الوزارة تعمل على معرفة اهتمامات وثقافة كل البلاد التي تخاطبها للقدرة على الوصول إلى أولوياتها واحتياجاتها لتحقيق الهدف الأساسي وهو الترويج للسياحة في مصر.



