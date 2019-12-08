التنمية المحلية تكشف أسباب عقد ورشة عمل المحافظين الجدد.. فيديو

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية:، إن الهدف الأساسى من عقد ورشة عمل المحافظين الجديد هو التعريف بكيفية تعامل المحافظين الجدد مع ملفات المحافظات ، والوزارات المركزية .





وكشف ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، إن دورات المحافظين الجدد تعمل أيضاً على متابعة الخطط الاستثمارية بالمحافظات، وزيادة الموارد الذاتية .





وأوضح أن المحافظين الجدد يتمكنون من خلال هذه الدورات أيضاً من التعرف على طرق التعامل مع أعضاء مجلس النواب ، وتوصيل أفكار المشاريع القومية وفوائدها الإستثمارية .





وقد افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الثاني والأخير من ورشة عمل للمحافظين الجدد اليوم الأحد والتي شارك فيها عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية .



