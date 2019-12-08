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التنمية المحلية تكشف أسباب عقد ورشة عمل المحافظين الجدد.. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:37 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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شيرين عادل
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية:، إن الهدف الأساسى من عقد ورشة عمل المحافظين الجديد هو التعريف بكيفية تعامل المحافظين الجدد مع ملفات المحافظات ، والوزارات المركزية .

وكشف ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، إن دورات المحافظين الجدد تعمل أيضاً على متابعة الخطط الاستثمارية بالمحافظات، وزيادة الموارد الذاتية .

وأوضح أن المحافظين الجدد يتمكنون من خلال هذه الدورات أيضاً من التعرف على طرق التعامل مع أعضاء مجلس النواب ، وتوصيل أفكار المشاريع القومية وفوائدها الإستثمارية .

وقد افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الثاني والأخير من ورشة عمل للمحافظين الجدد اليوم الأحد والتي شارك فيها عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية .

وقد شارك شارك في الجلسة الأولي أيضا خلال ورشة عمل للمحافظين الجدد اليوم الأحد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لشئون التخطيط .
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