إعلام زفتي تنظم ندوة المشروعات القومية استصلاح المليون ونصف فدان للتوعية مواطنين.. صور

وأشار إلى أن مساحة الرقعة الزراعية في مصر تبلغ 8 ملايين فدان منهم 850 ألف فدان تم تحويلها الى مبان للسكن وأن المليون ونصف فدان التى سيتم استصلاحها ستعوض ذلك الفاقد من الأراضي الزراعية، مما يساهم في توفير المحاصيل الإستيراتيجية.





نظم مركز إعلام زفتى التابع لهيئة الاستعلامات بالتنسيق مع مجلس مركز ومدينة السنطة، ندوة إعلامية تحت عنوان "المشروعات القومية الكبرى استصلاح المليون ونصف فدان" بقاعة مجلس المدينة.كما تحدث في الندوة الدكتور فتحى أحمد عبد اللطيف ياسين استاذ بكلية العلوم جامعة الزقازيق، وقد أعطى نبذة عن الحياة الزراعية بمصر منذ أيام الفراعنة وكيف اهتموا بالزراعة وتصدير المنتجات الزراعية إلى دول العالم.كما أوضح المشروعات القومية العملاقة قاطرة للتنمية ومشروع المليون ونصف فدان هو حلم مصر.وتناول المراحل التى سيتم استصلاح الاراضي بها مشيرا إلى أن السيد الرئيس قد أوصى بضرورة عمل البنية التحتية والمصالح الضرورية للإنسان قبل زراعة هذه الأراضى وبهذا تحدث تنمية شاملة.وأضاف أن مركز البحوث الزراعية يعمل على تطوير الزراعات وطرق الرى واستنباط سلالات جديدة من المزروعات.وأشار إلى طرق التسويق لتلك المنتجات لأن التسويق والنقل من أهم أسباب نجاح أى مشروع، وخاصة المشروعات الزراعية إلى جانب العمل على تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات معلبة ومغلفة لتصديرها إلى الخارج وضمان وصولها إلى المستهلك فى حالة جيدة.وفي النهاية دار حوار نقاشي بين المحاضر والجمهور وقد طالبوا بضرورة العمل على تسويق المنتجات الزراعية من خلال معارض محلية فى جميع القرى والمحافظات وفتح أسواق خارجية عن طريق التسوق الإلكتروني.وأشار إلى العمل على تكثيف الاستعانة بالشباب فى العمل التطوعى والعمل الخيرى لأنه سبيل تطوير البلد.كما شارك في الندوة رجال وسيدات وشباب من رواد مجلس المدينة وموظفى الوحدات والإدارات التابعة له فيما أدار فعاليات الندوة الاستاذة منى إبراهيم عمار كبير اخصائي الإعلام بالمجمع تحت إشراف الاستاذ محمد مصطفى عبده مدير المجمع الإعلامي والاستاذ سمير خطاب مهنا مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا.