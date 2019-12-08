تعرف على تفاصيل جولة محافظ القليوبية للمشروعات القومية بالخانكة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المشروعات القومية الجاري إنشاؤها بمدينة الخانكة ضمن خطة الدولة للنهوض بالخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.



وبدأت جولة المحافظ، بتفقد محطة مياه سرياقوس العملاقة والتي تعمل بطاقة 145 ألف متر مكعب / يوم ( 1600 لتر / ثانية) وتعمل باحدث النظم وتعد من أكبر المحطات على مستوى الجمهورية، وتقع علي مساحة 12 فدانا وتخدم حوالي مليون نسمة من قرى سرياقوس وسندوة وكفر حمزة والمنايل وعرب العيايدة والمنية والجبل الأصفر والقلج، حيث سيتم التشغيل التجريبي لها قريبا وأكد المحافظ خلال تفقده المحطة أنه بعد التشغيل الرسمي سيتم حل مشكلة المياه بالمنطقة.



وتابع المحافظ، جولته بتفقد كوبري أبو زعبل الجديد الجاري إنشائه على ترعة الإسماعيلية بتكلفة تجاوزت 100 مليون جنيه والذى تبلغ نسبه تنفيذه 99% مؤكدا أنه بافتتاحه ستحدث انفراجة مرورية كبيرة، وقد طالب الأهالي بإنشاء طريق بديل لمدينة الخانكة وأبو زعبل للقضاء على التكدسات المرورية.



كما تفقد المحافظ مشروع سحارة بلبيس والبالغ عددها 5 بوابات كبيرة وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه بتمويل من الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي بالقاهرة وتقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا، وتتكون السحارة من ماسورة قطرها 3.200 متر بطول 245 م. ط للماسورة، لكي تستوعب صرف يصل إلى 4.1 مليون متر مكعب يوميًا، حيث تعمل السحارة على نقل مياه مصرف بلبيس، الى بحر البقر والذي يصب في بحيرة المنزلة من أسفل ترعة الإسماعيلية.



وأوضح محافظ القليوبية، أن الهدف من المشروع استيعاب كميات كبيرة من المياه المتزايدة بالمصرف بعد تهالك السحارة القديمة، وعدم استيعابها للتصرفات الواردة من محطات المعالجة بالجبل الأصفر وسرياقوس.



وتابع المحافظ، الجولة بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة والمكون من 113 عمارة جار الانتهاء منها و59 عمارة تم تسليمها بمنطقة عرب العليقات بالخانكة، إذ تم البدء في العمل بالمشروع فى عام 2013، وجار الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية به، إذ تابع تطورات الأعمال الإنشائية والانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية بالمشروع.



وخلال الجولة تفقد الهجان العمارات السكنية وطالب بسرعة الانتهاء من تسليم باقي الوحدات السكنية وتسليم الموقع العام واللاند سكيب، مشددا على ضرورة تذليل أي عقبات تعترض تسليم المشروع ،كما اطمأن على التشطيبات والدهانات ومطابقتها للمواصفات مطالبا بالحفاظ على الوحدات السكنية لحين تسليمها للمواطنين، كما وجه المحافظ بإنشاء منطقة خدمات لإنشاء وحدة صحية ووحدة للشئون الاجتماعية والبريد والإسعاف ونقطه للشرطة ومدارس لجميع المراحل بالمنطقة.



كما قام الهجان بتفقد أكبر مشروع بالشرق الأوسط لصوامع الغلال والمقام على أرض مدينة الخانكة بتكلفة مالية تصل الي 300 مليون جنيه، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات المحورية القومية بالدولة المصرية، إذ تسع الطاقة التخزينية للمشروع 90 ألف طن قمح في موسم الحصاد( 18 خلية لتخزين الغلال وتستوعب الخلية الواحدة 5000طن قمح).



واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن منظومة العمل بالمشروع والتي تدار بأحدث تكنولوجيا تنقية الأقماح، والحفاظ عليها عن طريق غرفة مركزية تتحكم في المشروع بالكامل بحيث يهدف المشروع الى تخزين القمح بطريقة حديثة والاستغناء على الشون الترابية التي تكاد تتسبب في نسبة من الاهدار على مدار العام.



كما تفقد المحافظ خلال جولته اليوم بمدينة الخانكة مستشفى الخانكة المركزي وذلك لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ ويتم انشاؤها بتكلفة 220 مليون جنيه وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفي في القريب العاجل.



كما تفقد محافظ القليوبية مسار المحور الجاري إنشاؤه ضمن الشبكة القومية للطرق (محور ترعة الطواريء) والذي يمر جزء منه بنطاق محافظة القليوبية بطول 3.5كم يبدا من طريق جسر السويس وحتى طريق مصر بلبيس الصحراوي بعرض 50 مترا ، موجهًا بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منه في الموعد المحدد.



واختتم المحافظ الجولة بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر والتي تعد واحدة من أكبر محطات المعالجة والتى تم افتتاحها على مراحل وتبلغ مساحتها حوالي 1500 فدان وتخدم 12 مليون نسمة وتعمل بطاقة 2.5 مليون متر مكعب في اليوم.