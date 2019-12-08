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رياضة

نجم المنتخب الأوليمبي يواصل التأهيل والتدريب للعودة للملاعب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:30 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
يواصل أحمد هاني نجم الإسماعيلي السابق وطلائع الجيش الحالي تدريباته التأهيلية والبدنية للعودة من جديد للملاعب، وذلك بعدما تعرض لإصابة بكسر في الشظية منذ فترة طويلة.

ويعتبر هاني من اللاعبين الموهوبين القادمين بقوة في الملاعب المصرية، حيث شارك مع المنتخب الأوليمبي في استعداداته لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والذي فاز بها نجوم المنتخب المصري الأوليمبي ونجحوا في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ويعتبر أحمد هاني الذي يلعب في خط الدفاع من اللاعبين الذين لم يكن لديهم حظ جيد مع المنتخب الأوليمبي، مثل محمد محمود وكريم نيدفيد لاعبي الأهلي وطاهر محمد طاهر نجم المقاولين العرب ومحمود مرعي لاعب وادي دجلة، حيث إن الإصابة بكسر في الشظية حرمت شوقي غريب من خدمات أحمد هاني نجم الطلائع.

ويواصل هاني تدريباته التأهيلية في الجيم وحمام السباحة، وبدأ خفيفا النزول لأرض الملعب، حيث يتابع الجهاز الطبي لفريق طلائع الجيش حالة اللاعب باستمرار.

ومن المقرر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية في أواخر شهر يناير المقبل، حيث سيصبح جاهزا للمشاركة في المباريات مع الفريق العسكرى.

جدير بالذكر أن أحمد هاني كان لاعبا في صفوف الإسماعيلي، قبل أن ينتقل لطلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وهو في سن الـ21 عاما.
نجم المنتخب الأوليمبي يواصل التأهيل والتدريب للعودة للملاعب
نجم المنتخب الأوليمبي يواصل التأهيل والتدريب للعودة للملاعب
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