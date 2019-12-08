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حوادث

خالد عكاشة يشيد بدور الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في مواجهة الشائعات

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:04 م
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة الخبير الامني
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قال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، إنه أجرى رحلة بحثية في أمريكا وشارك في العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية بمراكز البحوث الأمريكية.

وأضاف العميد خالد عكاشة، خلال كلمته بندوة "مخططات إسقاط الدول التي أقيمت بأكاديمية الشرطة"، أن مسألة الصراع والشائعات والهروب ما زالت مفتوحة، كما أن الصراعات بين الدول والمناطق ما زالت مستمرة وكل الدول تعمل للاستحواذ على النفوذ والتأثير، مضيفا أن الدولة المصرية تدرك جيدا أن هذا الصراع يحتاج منها جهدا كبيرا لمواجهة الحرب المعلوماتية.

وأوضح أن الشائعة أكثر تقيدا من إدراك خبر كاذب، لصناعة رواية كاملة كاذبة لبناء حالة موازية لما تقوم به الدولة والمجتمع، لتعطيل المسيرة.

وتابع عكاشة، أن هناك جهدا كبيرا بذل من جانب الدولة لإيصال المعلومة سريعا، ولكن نحتاج إلى تكاتف الجميع لمواجهة الشائعات وعدم ترك أي فراغات من خلال منصات إعلامية مشبوهة لبث الشائعات.

يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.

وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لتوعيتهم بأخطار تلك المخططات والخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد.
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