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فيديو جراف

فيديوجراف | حكاية المهرج السفاح

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
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منار شعبان
جون واين جيسي مهرج أمريكى تحول لسفاح يستمتع بقتل الأطفال والمراهقين حيث أنهى حياة 30 طفلا بعد اغتصابهم ودفنهم فى حديقة منزله فى الولايات المتحدة الأمريكية.

استوحى كاتب الرعب الأمريكي الشهير ستيفن كينج أيقونته الشهيرة IT من قصة حياة المهرج جون واين جيسي،والتي تسرد قصة مهرج شيطاني مرعب يخيف الأطفال ويقتلهم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن قصة حياة المهرج السفاح من خلال الفيديوجراف التالي ...
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