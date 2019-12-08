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محافظات

رئيس مدينة كفرالزيات: فتح باب التعاقد على الغاز الطبيعي لأهالي قرية الدلجمون

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:11 م
صدى البلد
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أحمد على
أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، فتح باب التعاقد من قبل شركة غاز مصر، لتركيب وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقرية الدلجمون التابعة للمركز، بداية من غد الاثنين، بمقر الوحدة المحلية بالقرية.

وأوضح "شعلان" أن التعاقد سيبدأ للمنازل الواقعة بقطاع " 4" وهى المنطقة من مصرف تلا " المشروع" إلى شارع داير الناحية" وسط البلد" والسكة الحديد " منوف – كفرالزيات" إلى منطقة البحر بالقرية.

وأضاف أن المبلغ المطلوب 2181 جنيه كاش أو تقسيط بدون فوائد على 6 سنوات، والأوراق المطلوبة للراغبين في التعاقد، صورة لعقد الإيجار أو الحيازة أو الرخصة للمنزل، وصورة بطاقة الرقم القومى، وإيصال كهرباء أو تليفون أو مياه، والرقم الخاص بالغاز المكتوب على باب المنزل أو الكوبون الملصق على باب الشقة.

يذكر أن قرية الدلجمون تعد أول قرية على مستوى مركز كفرالزيات يتم إدخال وتشغيل الغاز الطبيعي بها، بعد المدينة التى دخلت بها الخدمة من نحو عامين.
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