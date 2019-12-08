محمود الضبع: لبنان يحتاج لكوادر تنقذه من أزمته الاقتصادية.. فيديو

قال الكاتب الصحفى محمود الضبع، إنه مر حتى الآن، اليوم الخمسين على اندلاع الاحتجاجات فى لبنان، ولم يتم حل الأزمة حتى الآن، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الكبرى التى اجتاحت البلاد، مضيفا أن كل ساعة تمر فى لبنان دون حل للأزمة ينقص من الاقتصاد اللبنانى.



وأكد الكاتب الصحفى محمود الضبع، خلال لقائه على قناة سكاى نيوز عربية، أن أكبر 3 بنوك كبرى فى لبنان تراجع تصنيفها العالمى.



وقال الضبع، إن الوضع الاقتصادي في لبنا يشهد تراجعا كبيرا، حيث تشهد الليرة اللبنانية تراجعا مستمرا أمام الدولار الأمريكى حتي بلغ سعر الدولار ٢٦٠٠ ليرة، وأن لم تجد حل للأزمة سيتراجع اقتصاد الدولة ، إلى أبعد الحدود فقد أعلنت حكومة تسير الأعمال عن مواجهة أزمة الغذاء وأرسلت مخاطبات لسبع دول تطلب مساندتها في تأمين احتياجاتها الغذائية والأمر أصبح يتطلب كوادر تنقذ لبنان إقتصاديًا.



وأضاف في سياق آخر، أن رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو، سيشكل حزب ضد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، مضيفا أن شعبية أردوغان فى تناقص مستمر بسبب ما ينتهجه من سياسات وحشية ضد المواطنين الأتراك واقتصاد الدولة، مؤكدا أن داود أوغلو ظهر على الساحة التركية ولديه شعبية كبير جدا ستساعده فى تأسيس حزب معارض قوى، يقف أمام حزب أردوغان، ويجعل نهايته على يد أوغلو.



وتابع محمود الضبع أن هناك العديد من الأحزاب فى تركيا منها حزب الخير ورؤساء العديد من الأحزاب ستساند حزب أوغلو ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.



وأشار إلى أنه خرج عدد هائل من أصحاب المعاشات تطالب بإلغاء تعديل القانون الجديد وحل الأزمة التى تتفاقم، مضيفا أن الخميس الماضى شهد احتجاجات واسعة أدت إلى تعطيل أكثر من 80% من المواصلات العامة وشلت حركة الدولة بالكامل، ولا بد من حل أو التراجع عن القانون وقد يتراجع ماكرون عن قراره لاحتواء الموقف.



