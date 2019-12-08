سيد مندور يكتب : أسرار أيام الأسبوع



لَنِعمَ اليَومُ يَومُ السَبتِ حَقًّا لِصَيدٍ إِن أَرَدتَ بَلا اِمتِراءِ

وَفي الأَحَدِ البِناءِ لِأَنَّ فيهِ تَبَدّى اللَهُ في خَلقِ السَماءِ

وَفي الإِثنَينِ إِن سافَرتَ فيهِ سَتَظفَرُ بِالنَجاحِ وَبالثَراءِ

وَمِن يُردِ الحِجامَةَ فَالثُلاثا فَفي ساعَتِهِ سَفكُ الدِماءِ

وَإِن شَرِبَ اِمرِؤٌ يَومًا دَواءً فَنِعمَ اليَومَ يَومَ الأَربِعاءِ

وَفي يَومِ الخَميسِ قَضاءُ حاجٍ فَفيهِ اللَهُ يَأذَنُ بِالدُعاءِ

وَفي الجُمُعاتِ تَزويجٌ وَعُرسٌ وَلذَّاتُ الرِجالِ مَعَ النِساءِ

وَهَذا العِلمُ لا يَعلَمهُ إِلّا نَبِيٌّ أَو وَصِيُّ الأَنبِياءِ



حقا إنه باب مدينة العلم كما قال رسول الله « أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب » ، حيث شرح وبين لنا أفضلية الأعمال فى أيام الأسبوع.



ففى يوم السبت خصه بالصيد ولذلك حينما ابتلى الله بنى إسرائيل ومنعهم الصيد يوم السبت. وفى يوم الأحد البناء فمن أراد الشروع فى البناء ففى يوم الأحد أفضل الأيام لذلك لأن الله سبحانه وتعالى بدأ فى خلق السماء . وفى يوم الاثنين للسفر فكان رسول الله يفضل السفر فيه، ففيه هاجر وفيه أسرى به .



وفى يوم الثلاثاء إجراء العمليات الجراحية فكان الرسول الكريم صلوات الله عليه يجرى الحجامة فيه فإنه من أفضل الأيام لذلك .



ويوم الأربعاء لبداية أى علاج لأنه اليوم الذى تجلى الله فيه بالشفاء لسيدنا أيوب عليه السلام .



وفى يوم الخميس لقضاء الحاجات والدعاء وكان حضرة النبى يصوم هذا اليوم ويقول هذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل وأحب أن يرفع عملى وأنا صائم .. ويوم الجمعة للزواج .



واختتم الإمام كلامه فقال ..وهذا العلم لا يعلمه إلا نبى أو وصى الأنبياء.. فرضى الله عن سيدنا علي بن عم النبى .



من منا حاول أن يعرف أسرار أيام الأسبوع وأفضلية الأعمال فيها . سألت نفسى وسألت الكثير من أهل العلم عن هذه الأسرار فما أجابنى أحد .. إلا أن هناك من أجاب عن هذا السؤال إنه باب مدينة العلم، إنه ابن عم النبى صلوات الله وسلامه عليه، إنه ابو الحسنين زوج السيدة فاطمة الزهراء ريحانة النبى إنه الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه حيث قال هذه الأبيات فى أيام الأسبوع: