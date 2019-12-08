لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنوفية

أعلنت محافظة المنوفية رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة.



وشهدت المحافظة غيوما كثيفة شملت معظم أرجاء المحافظة، وشهدت بعض المناطق هطول أمطار خفيفة ونشاط ملحوظ للرياح المحملة بالصقيع.



ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتطهير جميع بلاعات الصرف الصحي وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها لتصريف مياه الأمطار



وأكد المحافظ جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.



وشدد على ضرورة تواجد جميع الموظفين والعمال في أماكن عملهم بسكل مستمر لمواجهة أي تغيرات متوقعة خلال الفترة القادمة.