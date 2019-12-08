ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنوفية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:08 م
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
أعلنت محافظة المنوفية رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة.

وشهدت المحافظة غيوما كثيفة شملت معظم أرجاء المحافظة، وشهدت بعض المناطق هطول أمطار خفيفة ونشاط ملحوظ للرياح المحملة بالصقيع.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتطهير جميع بلاعات الصرف الصحي وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها لتصريف مياه الأمطار

وأكد المحافظ جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وشدد على ضرورة تواجد جميع الموظفين والعمال في أماكن عملهم بسكل مستمر لمواجهة أي تغيرات متوقعة خلال الفترة القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرقية تعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

نوة المكنسة.. المحافظات الساحلية تعلن استعدادها لاستقبال الأمطار.. اجتماعات مكثفة وتعليمات مشددة لمواجهتها

تجنبا لحدوث الأزمات الماضية.. ماذا فعل محافظ القاهرة استعدادا للأمطار

أمطار الخير تهطل على شمال سيناء

5 ملايين متر مكعب.. رفع المخلفات بطرق منطقة التوسعات الشمالية في 6 أكتوبر

رغم استقرار حالة الطقس.. خطة احترازية في البحيرة استعدادا للنوة القادمة.. صور

ترشيحاتنا

هل يجوز قطع قراءة القرآن لرد السلام ؟

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8-12-2019

كاف يحسم الجدل حول مشاركة ساسي مع الزمالك أمام زيسكو الزامبي

الفرح كان هيتحول لكارثة | مقلب في حفل زفاف كاد أن يتسبب في انفصال العروسين.. فيديو

لمساعدة سائق زوجته مريضة.. ضابط يدفع ميكروباص بقدمه 5 كيلو .. صور

في ذكراه.. غسان مطر: حافظ الأسد قتل أمي وزوجتي وابني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني | 5 أطعمة تصيبك بانسداد الشرايين | الكاتشب والعيش الشامى أخطرها

للعام العاشر.. معرض لمنتجات التراث السيناوي بـ المساعيد

ريان رينولدز ينجو من الموت خلال ترويج فيلمه Free guy في البرازيل.. صور