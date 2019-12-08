اهم الأخبار | ضابط يدفع ميكروباصاً بقدمه 5 كيلو.. زوجة المطرب شادي الأمير تتسلم طفليها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
موقف إنساني شهده الطريق الدائري عندما ألقى ضابط شرطة علي عاتقه مسئولية مساعدة سائق استغاث به لتعطل سيارته حيث ركب علي "كبوت" سيارة الشرطة ودفع السيارة المعطلة بقدميه مسافة 5 كيلو حتى أنزلها من الدائري.
سادت حالة من الغضب والاستياء العارم، وذلك إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لطلاب بالمرحلة الثانوية أثناء قيامهم بالرقص داخل الفصل بمدرسة ثانوية بمحافظة كفر الشيخ، وقيام الطلاب بتشغيل أغاني المهرجانات في تحدٍ سافر للقيم والأخلاقيات الواجب مراعاتها داخل المدرسة.
أثارت زوجات بعض النجوم جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، من أبرزهن ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي، وزينة عاشور زوجة عمرو دياب، وكذلك الظهور النادر لنهلة رأفت زوجة عصام إمام شقيق عادل إمام.
نشرت الإعلامية انجي علي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو للفنانة اللبنانية مايا دياب والمطرب الشعبي سعد الصغير وهما يرقصان في أحد المطاعم بالرياض في السعودية.
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الفلسطيني غسان مطر، الذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 8 ديسمبر من عام 1938، ورحل عن دنيانا في 27 فبراير من عام 2015.
أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته، إلى رئيس نيابة قسم أول طنطا بضرورة إسناد حضانة الطفلين زياد ومالك أبناء المطرب الشعبي شادي الأمير ضحيتا واقعة "السلالم داخل عمارة سكنية" إلى حضانة والدتهما سها السيد حسين.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.
جدد مسئولو نادي بيراميدز مفاوضاتهم مع محمود عبدالمنعم " كهربا " من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات "الصيفية " المقبلة .
لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، يواصل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تحطيم الأرقام القياسية، ورفع اسم مصر في أعظم ملاعب العالم.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير النقل، صباح اليوم الأحد، دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو بالجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.