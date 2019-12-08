اهم الأخبار | ضابط يدفع ميكروباصاً بقدمه 5 كيلو.. زوجة المطرب شادي الأمير تتسلم طفليها

نشر موقع " صدى البلد " الإخباري عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:







موقف إنساني شهده الطريق الدائري عندما ألقى ضابط شرطة علي عاتقه مسئولية مساعدة سائق استغاث به لتعطل سيارته حيث ركب علي "كبوت" سيارة الشرطة ودفع السيارة المعطلة بقدميه مسافة 5 كيلو حتى أنزلها من الدائري.

مدرسة المشاغبين.. طلاب يرقصون داخل الفصل بـ كفر الشيخ.. والتعليم تقرر فصلهم 15 يومًا ومجازاة المدير | تعرف على التفاصيل



سادت حالة من الغضب والاستياء العارم، وذلك إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لطلاب بالمرحلة الثانوية أثناء قيامهم بالرقص داخل الفصل بمدرسة ثانوية بمحافظة كفر الشيخ، وقيام الطلاب بتشغيل أغاني المهرجانات في تحدٍ سافر للقيم والأخلاقيات الواجب مراعاتها داخل المدرسة.

زوجات النجوم الأكثر جدلا | حرم أحمد الفيشاوي ترقص في الشارع.. وزينة عاشور برفقة سلمى حايك



أثارت زوجات بعض النجوم جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، من أبرزهن ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي، وزينة عاشور زوجة عمرو دياب، وكذلك الظهور النادر لنهلة رأفت زوجة عصام إمام شقيق عادل إمام.

في السعودية .. مايا دياب تثير الجدل بـ رقصها مع سعد الصغير



نشرت الإعلامية انجي علي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو للفنانة اللبنانية مايا دياب والمطرب الشعبي سعد الصغير وهما يرقصان في أحد المطاعم بالرياض في السعودية.

في ذكراه.. غسان مطر: حافظ الأسد قتل أمي وزوجتي وابني



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الفلسطيني غسان مطر، الذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 8 ديسمبر من عام 1938، ورحل عن دنيانا في 27 فبراير من عام 2015.

نفقة شهرية.. زوجة المطرب شادي الأمير تتسلم طفليها.. تفاصيل



أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته، إلى رئيس نيابة قسم أول طنطا بضرورة إسناد حضانة الطفلين زياد ومالك أبناء المطرب الشعبي شادي الأمير ضحيتا واقعة "السلالم داخل عمارة سكنية" إلى حضانة والدتهما سها السيد حسين.

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري غدًا.. والصغرى بالقاهرة 15



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

ننشر تفاصيل عرض بيراميدز الضخم لخطف محمود كهربا من الأهلي



جدد مسئولو نادي بيراميدز مفاوضاتهم مع محمود عبدالمنعم " كهربا " من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات "الصيفية " المقبلة .

أرقام خيالية.. ماذا قدم محمد صلاح في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي؟



لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، يواصل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تحطيم الأرقام القياسية، ورفع اسم مصر في أعظم ملاعب العالم.

رئيس الوزراء ووزير النقل يشهدان دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو.. فيديو وصور