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تكنولوجيا

ثمنه 100 ألف جنيه.. تعرف على موعد إصدار Mac Pro من Apple

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:41 ص
جهاز كمبيوتر Mac
جهاز كمبيوتر Mac Pro
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ندى على
أعلنت شركة أبل إطلاق جهاز كمبيوتر Mac Pro فى العاشر من ديسمبر وسيصدر جهاز Mac Pro الجديد الذى طال انتظاره حيث كان من المفترض أن يتم إصداره في الخريف ولكن سيصدر في 10 ديسمبر بالتزامن مع جهاز Pro Display XDR.

ويأتى الجهاز بتصميم مألوف الشكل ويتكون الجزء العلوى من الألومنيوم ويحتوى على فتحات ثلاثية الأبعاد على شكل ثقوب تمثل مراوح صغيرة لتنظيم عملية دخول وخروج الهواء.

ويختلف جهاز Mac Pro بتغيير كبير في التصميم عن الجهاز السابق Mac Pro’s cylinder، وتترواح قدرة المعالج Intel Xeon W processor من 8-core إلى 28-core و بذاكرة 1.5TB of DDR4 ECC تترواح إلى 12 DIMM.

وسيكون عرض شاشة الكمبيوتر حوالى 32 بوصة ومعدل سرعة تحديث الشاشة 6K وإضاءة الشاشة بقدرة 1,600 nits.

وسيكون ثمن Mac Pro حوالى 6000 دولار أى حوالى 96.840 ألف جنيه مصرى بزيادة قدرها حوالى ألف دولار عن الكمبيوتر السابق Mac Pro’s cylinder أى حوالى 16.140 ألف جنيه مصرى، ويمكن طلب الجهاز من شركة Cupertino.



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