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محافظات

شوشة: 997 مليون جنيه لصرف التعويضات للمزارعين بمراكز شمال سيناء

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:19 م
صدى البلد
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احمد صالح
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على سرعة صرف التعويضات للمضارين فى كل من : العريش والشيخ زويد ورفح، وذلك بعد استكمال جميع الأوراق والاجراءات المطلوبة. ويتوافر مبلغ 997 مليون جنية لصرف التعويضات للمزارعين بمراكز المحافظة.

وأعلن المحافظ فى لقائه الطارئ مع رؤساء مجالس مدن : العريش والشيخ زويد ورفح ووكيل الوزارة مديرية الزراعة ، أنه مع المواطن من أجل الحصول على حقه.

وطالب اللواء شوشة، بسرعة الانتهاء من صرف تعويضات المضارين فى مناطق : حرم المطار بالعريش والمراحل من الرابعة حتى السابعة على الشريط الحدودى برفح ، وأية مبانى أو منشآت متضررة نتيجة الاجراءات الأمنية والحرب على الارهاب فى كل من : العريش والشيخ زويد ورفح .

وأكد اللواء شوشة ، مجددا على توافر الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات ، وأن يتم الصرف طبقا للقواعد العامة والأساسية لصرف التعويضات ، وأنه يتم استكمال جميع الأوراق المطلوبة ومراجعتها بمعرفة اللجان المخصتة ، ليتم الصرف فورا للمواطن المضار ..

مشيرا ، الى توافر مبلغ 332 مليون جنيها فى مديرية الزراعة لصرف التعويضات عن الأشجار ، ومبلغ 58 مليون جنيها فى مجلس مدينة العريش ، ومبلغ 50 مليون جنيها فى مجلس مدينة الشيخ زويد ، ومبلغ 517 مليون جنيها فى مجلس مدينة رفح للصرف منها للمضارين.

حضر اللقاء مع المحافظ كل من : اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، وعبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة.
شوشة: 997 مليون جنيه لصرف التعويضات للمزارعين بمراكز شمال سيناء
شوشة: 997 مليون جنيه لصرف التعويضات للمزارعين بمراكز شمال سيناء
شوشة: 997 مليون جنيه لصرف التعويضات للمزارعين بمراكز شمال سيناء
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