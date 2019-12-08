بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى جيبوتى لمواجهة آثار السيول والفيضانات

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمعاونة فى دعم الأشقاء بدولة جيبوتي.





أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء فى دولة جيبوتي





تضمنت كميات من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية لمساعدة دولة جيبوتي الشقيقة لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرًا .



