تفاصيل زيارة سفير بيلاروسيا بالقاهرة للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد

استقبل اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي، اليوم، "سيرجى تيرتنتييف" سفير بيلاروسيا لدى القاهرة، والوفد المرافق له للتعرف على الفرص الاستثمارية للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والتي تعمل الهيئة على تجهيزها وترفيقها بالخدمات والمرافق في ظل تواجد عدد من كبار المطورين الصناعيين مثل شركة شرق بورسعيد للتنمية، والتي تعمل على تطوير مساحة 16 مليون م2 والمنطقة الصناعية الروسية على مساحة 5ملايين م 2 .



وأبدى اللواء برايا خلال لقائه السفير البيلاروسي سعادته باهتمام حكومة بيلاروسيا بالتعرف على المنطقة الاقتصادية مما يشير إلى ارتفاع أسهم الاستثمار فيها ضمن المناطق الاقتصادية الأخرى، وعزز ذلك إلى سياسة الانفتاح على كل العالم التي تنتهجها المنطقة وإلى موقعها الاستراتيجي وإلى حوافزها الضريبية والجمركية.



وقدم اللواء برايا شرحا تفصيليا خلال الاجتماع عن مشروعات التنمية والتطوير في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد وأهم الشركات التي نجحت المنطقة في جذبها، والشركات التي تعاقدت مع المنطقة في تشغيل الأرصفة.



كما استعرض عوامل نجاح الدولة في ربط المنطقة بسيناء والوادي والدلتا من خلال أنفاق بورسعيد الجديدة " 3يوليو" وشبكة طرق عملاقة ستسهل من عمليات نقل البضائع من وإلى المنطقة.



وأشار برايا الى الأسعار التنافسية لبعض الخدمات والمرافق والعمالة المصرية ووجود بعض بروتوكولات تعاون مع بعض الجهات لتدريب وتأهيل العمالة بداخل المنطقة الاقتصادية.



وعقب الاجتماع قام السفير البيلاروسي والوفد المرافق بزيارة المنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة، وشركة شرق بورسعيد للتنمية "ep" بتفقد بعض نماذج المصانع التي أنشأتها الشركة والخاصة بإحدى الشركات التي جذبتها شركة ep للعمل في المنطقة، كما زار الوفد البيلاروسي شركة قناة السويس للحاويات إحدى المشغلين لأرصفة ميناء شرق بورسعيد .



من جهته أكد سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا الجديد لدى مصر حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، والتطلع لتواجد شركات بيلاروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث إنها تتميز ببعض المميزات الحيوية مما يعزز فرص الشراكة علاوة على اهتمام بعض الدول العملاقة وتواجد شركاتها فيها مما يجعلها تصعد بقوة خلال السنوات المقبلة.



يذكر أن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة التقى بالسفير البيلاروسي والوفد المرافق صباح اليوم قبيل زيارة السفير للمنطقة الصناعية والأرصفة بشرق بورسعيد لبحث فرص الاستثمار وسبل التعاون بين الجانبين وجذب شركات بيلاروسية للعمل داخل المنطقة.