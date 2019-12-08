"تأثير المشروعات القومية على المواطن والاقتصاد" في محاضرة للعاملين بجامعة طنطا

ألقى الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اليوم الأحد ، محاضرة للعاملين بالجامعة لرفع الوعي بالمشروعات القومية وتأثيرها المباشر وغير مباشر على المواطن ، بالاضافة الى تأثيرها على الاقتصاد ، وذلك بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بمركز التطوير بالجامعة في إطار توجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة على تنمية قدرات العاملين وتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الدولة.



تناول الدكتور عماد عتمان خلال المحاضرة عددًا من المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة في عدد من المجالات منها التضامن الاجتماعي مثل مشروع تكافل وكرامة ومشروع مستورة ، والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة ، بالاضافة الى قناطر اسيوط ودمياط الجديدة واعمار سيناء ، والطرق الجديدة والانفاق ومنها طريق الجلالة الى جانب المشروعات الزراعية ، وغيرها من المشروعات القومية للدولة.