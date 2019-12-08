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تعليم

جامعة المنيا تنظم ندوة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس مدينة ملوى

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:03 م
ندوة لحماية الأشخاص
ندوة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة
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ايمن رياض
واصلت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا حملاتها التوعية بحقوق المرأة بندوة جديدة بمجلس مدينة ملوي تحت عنوان " لا للعنف ضد المرأة وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة"، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبدالرحمن رئيس الجامعة المنيا واللواء وجدي زقزوق رئيس مجلس مركز ومدينة ملوي

والتى تهدف من خلالها الوحدة التعريف بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وحماية الأشخاص ذوي الأحتياجات الخاصة في المجتمع.

حاضر الندوة الدكتور جمال عاطف مدرس القانون المدني بكلية الحقوق جامعة المنيا ومنسق الوحدة، وبحضور نخبة من ممثلي وزارة الأوقاف، والتربية والتعليم، ووزارة الصحة بمدينة ملوي.

وناقش المحاضر خلال الندوة مفهوم العنف بصفته ظاهرة إجرامية منحرفة وخارجة عن الإطار الشرعي، إلى جانب تعريفه لظاهرة العنف ضد المرأة، وأشكال وأنماط هذا العنف بجوانبه الظاهرة والخفية، وأسبابه سواء كات بدوافع عدائية أو موروثات اجتماعية أو دينية خاطئة.

وأضاف منسق الوحدة أن الدستور والقانون وضع ضوابط وأحكام لضبط هذه الظواهر وفرض عقوبات جنائية تصل للسجن أو الحبس لمرتكب أي فعل أو قول يمثل عنف وتمييز في المجتمع بسبب النوع، إلى جانب التعريف بالأشخاص ذوى الاعاقة وفقًا للقانون الجديد رقم 10 لسنة 2018، الذى عرف ماهية الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف ذوي الإعاقة وحقوهم التي يجب على الدولة والمجتمع توفيرها لهم

مشيرًا إلى أن القانون دعم ذوي الأعاقة ووضع عقوبات لمن يلحق بهم الضرر أو يعوق عملهم.

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