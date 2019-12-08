محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإسكان الاجتماعي وسكن مصر بمدينة ناصر الجديدة



رافقه خلال الجولة المهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر والمهندس محمد فوزى النشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوسط وشمال الصعيد وبعض مهندسي الشركات العاملة بالمشروع.



بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد لأعمال توصيل المرافق من شبكات مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق. مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال ونهوها في مواعيدها المحددة. كما تفقد بعض الوحدات والمحلات والعمارات السكنية بمشروع سكن مصر والذى يتكون من (60 عمارة سكنية) بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 أمتار إلى 118 مترا.



كما تابع أعمال تنفيذ عمارات مشروع الإسكان الاجتماعي والذي يتكون من 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) وتابع مستوى التشطيب وتوصيل المرافق للوحدات متفقدًا بعض الوحدات السكنية بها مشيدًا بجودة وجمال الوحدات السكنية والتي أوشكت على الانتهاء.



وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام استكمال المرافق والبنية الأساسية بمدينة ناصر وتحقيق الجذب السكاني لها وجذب الاستثمارات الجديدة. كما التقى بعض العاملين في المشروع واستمع إلى بعض المهام والأعمال المكلفين بها كما تفقد أعمال تنفيذ بعض المشروعات السكنية الجارى انشاؤها بالمدينة مطالبًا بضرورة الاهتمام بتشجير المدينة واستكمال كافة المرافق بها.



وفي نهاية الجولة استمع اللواء عصام سعد إلى شرح من رئيس جهاز المدينة حول كافة مراحل إنشاء المدينة وأقسامها التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 أفدنة، حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان والتى بلغ حجم استثماراتها حوالى 3.5 مليار جنيه بمعدل انفاق 60 % لافتًا إلى أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة مؤكدا تقدم نسب التنفيذ في مشروعات الإسكان وأعمال البنية الأساسية للانتهاء من المرحلة الأولى للمدينة في يونيو 2020 طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم مشروعات سكن مصر والإسكان الاجتماعي بمشروع مدينة ناصر الجديدة أعلى الهضبة الغربية والتي تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة، تابع خلالها مراحل تنفيذ المرافق والخدمات بها فضلًا عن أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان "الاسكان الاجتماعي" الجارى تنفيذها باستثمارات قدرها 3.5 مليار جنيه لإجمالي مراحل المشروع وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .