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تعليم

لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب.. بدء إنشاء مدينتين جامعيتين بالوادي الجديد العام المقبل

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:44 م
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أكد اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، اليوم الأحد، أن الجهاز سيتولى خلال العام المقبل إنشاء مدينتين جامعيتين بمنطقة الكيلو 10 بطريق الخارجة أسيوط، وهو المقر المستقبلي للجامعة الذى يشمل المباني الإدارية للجامعة وكليتي الزراعة والبيطرى بهدف استيعاب أكبر عدد من الطلاب فى ظل التوسعات الكبيرة التى تشهدها الجامعة وبالتزامن مع خطة إنشاء الكليات الجديدة التى سيتم البدء فى تنفيذها.

وأوضح أيمن، أن جهاز التعمير دعم هذا العام الجامعة بشكل كبير وتوفير سكن للطلاب الذين ليس لديهم سكن بالمدن الجامعية عن طريق فتح الاستراحات الخاصة بالجهاز فى مدينة الخارجة واستقبال الطلاب بها خاصة أن هناك أعدادا كبيرة من الطلاب قادمة للجامعة من المحافظات الأخرى.

من جانبه أكد رئيس جامعة الوادى الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي، أن الجامعة تحرص على المشاركة فى كافة الفعاليات والمحافل العلمية التى تتلقى الجامعة دعوات للمشاركة فيها، وذلك بهدف صقل مهارات الطلاب وتمثيل الجامعة بالشكل الأمثل الذى يليق بها.

وأضاف طنطاوى، أن جامعة الوادى الجديد تضم 6 كليات وهي الآداب والتربية والتربية الرياضية والعلوم والزراعة وكلية الطب البيطرى وأكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، وسيتم إنشاء كليات جديدة بدءا من العام المقبل على أن تكون البداية بكلية الطب والتى ستساهم كثيرا في خدمة التنمية على أرض المحافظة إضافة إلى كليات الصيدلة والتمريض.
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