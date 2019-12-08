أمطار خفيفة تضرب شوارع وميادين الغربية.. والمواطنون يرتدون الملابس الثقيلة

شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية اليوم، هطول أمطار خفيفة وسط زيادة في موجة الصقيع وشدة الرياح، مما أربك سير الحياة المعيشية للمواطنين، ودفعهم لارتداء الملابس الثقيلة لتلاشي الإصابة بنزلات البرد علي مستوي قري ومراكز المحافظة.



وأسفر سوء الأحوال الجوية في تعطل حركة النقل والمواصلات جزئيا بسبب شدة الرياح وكثافة الضباب علي الطرق الزراعية المطلة علي الطرق الزراعية والفرعية الواصلة بين مراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفر الزيات وقطور والسنطة وغيرها.



في ذات السياق أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته إلى مساعديه من رؤساء مجالس المدن والأحياء بالضرورة استخدام السيارات والمعدات لكسح وشفط مياه الأمطار حفاظا على صالح المواطنين.



وشدد محافظ الغربية علي ضرورة تفعيل دور غرف عمليات والطوارئ لتلقي شكاوي المواطنين قبيل بدء موجه الطقس السيئ وهطول الأمطار.