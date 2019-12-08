وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تحتفل بنجاح منتدى أفريقيا 2019

احتفلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع العاملين بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم "الأحد" 8 ديسمبر 2019 بنجاح منتدى أفريقيا 2019 والذي عقد تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 22 الي 23 نوفمبر الماضى، بحضور عدد من رؤساء الحكومات والوزراء من الدول الأفريقية ومستثمرين من كافة دول العالم.



وقدمت الوزيرة الشكر للعاملين بالوزارة والهيئة على جهودهم في تنظيم أول مؤتمر دولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



كانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، نظمت منتدى أفريقيا 2019 خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المنقضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية، والتعرف على حجم الإنجاز الذى تحقق فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به.