300 طالب وطالبة يشاركون في سباق الطريق بجامعة طنطا ..صور

اطلق الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب ، اليوم، إشارة بدء سباق الطريق تحت شعار "لا للمخدرات" لطلاب كلية التربية الرياضية ، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، بمشاركة الدكتورة عزة الوسيمي عميد الكلية والدكتور هاني سعيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.



شارك في السباق 300 طالبًا وطالبة من أمام ملعب كرة القدم الخماسي بكلية الهندسة وانتهى داخل ملعب كرة القدم بكلية التربية الرياضية .



وقال الدكتور الرفاعي مبارك أن هذا السباق يأتي في إطار استراتجية الجامعة لتنفيذ برامج توعوية للطلاب بأضرار تعاطى الإدمان ونشر ثقافة الوعى بمخاطر المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، واستثمار طاقات الشباب الإيجابية لمواجهة خطر المخدرات.



وفي نهاية السباق، تم تكريم 20 من الطلاب الفائزين بالمراكز الاولي بمنحهم شهادات التقدير