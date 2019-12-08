مجلس جوائز جامعة الفيوم يناقش ترشيحات الكليات للعام الجامعى 2019 /2020

عقدت جامعة الفيوم، اجتماعا لمجلس جوائز الجامعة للعام الجامعي 2020 /2019 بعضوية الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عرفة صبري عميد كلية العلوم والأستاذ الدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية و أيمن حلبة أمين عام الجامعة.



وقال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إنه تم خلال الاجتماع استعراض تقارير لجان التحكيم المشكلة بشأن فحص أوراق ترشيحات الكليات لجائزة جامعة الفيوم التقديرية (القطاع العملي، القطاع الأدبي) وفقا لقواعد منح الجائزة ومواد لائحة الجوائز وذلك استعدادا لاحتفالية عيد العلم الثاني عشر 2019.



واستعرض الاجتماع تقارير فحص أوراق ترشيحات الكليات لجائزة جامعة الفيوم التشجيعية فى التأليف العلمي (للقطاع العلمي والأدبي).



كما تم النظر فى بيان تفصيلى بأبحاث وأسماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المرشحين لجوائز جامعة الفيوم للتميز فى النشر العلمى الدولى.



كما استعرض مذكرة بمقترح اسم المرشح لجائزة جامعة الفيوم للعاملين (جائزة التميز الإداري ) والنظر فى مذكرة بأسماء المرشحين لجائزة جامعة الفيوم للعاملين للموظف المثالى وكذلك العامل المثالى .