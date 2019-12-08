انعقاد اجتماع لجنة المؤتمرات بجامعة الفيوم



عقدت لجنة المؤتمرات بجامعة الفيوم جلستها رقم ( 1) للعام الجامعى 2019/2020 بحضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،نائبا عن رئيس الجامعة .



وبعضوية أ.د خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د أحمد عبد السلام عميد كلية الآداب وأ.د منى حته عميد كلية الصيدلة و ايمن حلبة أمين عام الجامعة .



أشار الدكتور محمد عيسى أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات شملت الموافقة على عقد المؤتمر الدولى العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة والمزمع إقامته خلال الفترة المقبلة ويشارك فيه نخبة كبيرة من الخبراء والعلماء في مجال الزراعة فى مصر والوطن العربى .



وكذلك تم مناقشة اقتراح الموافقة على عقد المؤتمر الدولى الخامس عشر لكلية دار العلوم بعنوان العلوم العربية والإسلامية فى ضوء التحول الرقمى بالاضافة الى مناقشة اعتزام الكلية لعقد مؤتمرها الدولي الثالث بعنوان العلوم الأساسية وتطبيقاتها البيئية .



كما تم خلال الاجتماع مناقشة اقتراح الموافقة على عقد المؤتمر الثانى عشر لكلية السياحة والفنادق والمؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية للطفولة المبكرة تحت عنوان (رؤى مستقبلية للطفولة المبكرة ) .



وكذلك مقترح كلية التربية بتنظيم المؤتمر العلمى الأول لقسم المناهج وطرق التدريس بعنوان ( العودة الى المدرسة : بين التدريس الفعال والتعلم النشط والمؤتمر العلمى الدولى الخامس عشر للكلية بعنوان (نحو مصادر جديدة لتمويل التعليم :تحديات وخيارات ) .



