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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يعلن خطة مواجهة إيران.. وأولوية البنتاجون الجديدة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:41 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عن خطة عسكرية جديدة لمواجهة وردع السلوك الإيراني في المنطقة.

وقال إسبر إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات احترازية لحماية قواعدها وستراجع برامج تدريب العسكريين الأجانب.

وتعهد إسبر بردع السلوك الإيراني كما ينبغي، وأن تتصدى الولايات المتحدة لطهران عند الحاجة إلى ذلك.

وأكد إسبر أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مصمة على الاحتفاظ بالتواجد الملموس على الأرض في الشرق الأوسط لمساعدة الحلفاء.

وأوضح أن الأولوية الأمريكية الجديدة تتمثل في زيادة تواجد القوات الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بغية رفع قدرات واشنطن على التنافس مع روسيا والصين.
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