مصر ترسل مساعدات لجيبوتي لمواجهة آثار السيول والفيضانات ..فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بضرورة تقديم المعاونة والدعم للأشقاء بدولة جيبوتي.





وأصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية، على متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في دولة جيبوتي.





وتضمنت كميات من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية لمساعدة دولة جيبوتى الشقيقة لمواجهة آثار السيول والفيضانات التى اجتاحت البلاد مؤخرًا.





كان ذلك انطلاقًا من الدور المصري الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات الأزمات.