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محافظات

كعب داير.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دسوق في جولة مفاجئة| تفاصيل

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:25 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد
محافظ كفر الشيخ يتفقد دسوق
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محمود زيدان
واصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، اليوم، جولاته الميدانية المفاجئة، التي حرص خلالها على عدم اصطحابه سوى الحارس الشخصي له، دون تواجد مسئولي العلاقات العامة أو الإعلام أو المتابعة؛ للوقوف على الخدمات بمدينة دسوق.

تفقد المحافظ خلال جولته، مجمع مدارس سعد شتا الابتدائية بمركز دسوق، والتي تضمن مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، ومدرسة أبو موسي الاشعري، ومدرسة ريادة سعد شتا الابتدائية، ورياض الأطفال؛ للاطمئنان على مستوي التلاميذ والخدمات التعليمية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، مراحل تشغيل المحطة بداية من المآخذ، وحتى عنبر الكلور، وأحواض الشبة، أحواض المروقات، وطلمبات وأحواض الغسيل، وعنبر المرشحات، ومعمل المحطة.

واطلع المحافظ على مراحل تحاليل عينة المياه العكرة والمنتج النهائى، إلى خطوط طرد وضغط المياه الى الشبكة الخارجية للخطوط الرئيسية، ثم للمشتركين، مشددًا باستمرار تحليل العينات وضمان جودة المياه طبقًا للمعدلات العالمية.

وشملت جولة محافظ كفر الشيخ، اليوم، زيارة مستشفى دسوق العام؛ لمتابعة سير وانتظام العمل، والمرور على قسم الاستقبال، وحضانات الأطفال، والغسيل الكلوي، وعدد من أقسام المستشفى والعيادات الخارجية للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع لآراء وطلبات المواطنين.

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على حُسن معاملة المرضى، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية، ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفى، مكلفا بتكثيف المرور اليومي والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى.

كما تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أحد المخابز البلية بمدينة دسوق؛ للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج، مشددًا على ضمان جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هناك عددًا من الحملات تستهدف ضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين منها حملة اليوم الواحد وحملة 5 الصبح والحملات اليومية بالتعاون مع الأجهزة المعنية للرقابة والتفتيش على المخابز ومستودعات الغاز والأسواق والمحال العامة لضمان جودة السلع وضبط الأسعار.
كعب داير.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دسوق في جولة مفاجئة| تفاصيل
كعب داير.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دسوق في جولة مفاجئة| تفاصيل
كعب داير.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دسوق في جولة مفاجئة| تفاصيل
كعب داير.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دسوق في جولة مفاجئة| تفاصيل
كعب داير.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دسوق في جولة مفاجئة| تفاصيل
كعب داير.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دسوق في جولة مفاجئة| تفاصيل
كعب داير.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دسوق في جولة مفاجئة| تفاصيل
كعب داير.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دسوق في جولة مفاجئة| تفاصيل
كعب داير.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دسوق في جولة مفاجئة| تفاصيل
كعب داير.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دسوق في جولة مفاجئة| تفاصيل
كعب داير.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دسوق في جولة مفاجئة| تفاصيل
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