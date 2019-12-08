نصف بني آدم.. مانيكان في بالوعة صرف صحي يثير الجدل بـ دمياط

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لإحدى البالوعات بأحد شوارع مدينة دمياط ليس بها غطاء محكم وقاموا بوضع تمثال خشبي بها بدلا من الغطاء.



واشتكى المواطنون من عدم وجود غطاء لتلك البالوعة وخوفهم من تعرض أرواحهم للخطر خاصة الأطفال لاحتمال سقوطهم بالبالوعة حيث انها تقع في منتصف شارع رئيسي ويكثر فيه المارة من المواطنين.



الأمر لم ينته عند تلك السخرية من البالوعه بوضع تمثال خشبي بها يشبه "خيال المآته"، الذى كان يضعه الفلاح بالأرض الزراعية لمنع الطيور من تناول المحصول ، بل قام اخرون بإحضار ملابس للتمثال في سخرية منهم بأنهم أرادوا ان يرتدى التمثال ملابس شتوية نتيجة لبرودة الطقس.



وتفاجأ الجميع بعدد من الاطفال يحضرون بالونات وعصي بها بالونات وتم تعليقها بجانب التمثال في اشارة ساخرة منهم على الاحتفال بعيد ميلاده.



وعلى الرغم من السخرية الواضحة الا ان كثيرين سادت بينهم حالة من الغضب نتيجة تجاهل المسؤولين لأمر البالوعات المفتوحة والمنتشرة بشوارع مدن وقرى محافظة دمياط دون تحرك احد من الجهات المعنية بتغطية تلك البالوعات التي تعرض أرواح المواطنين والأطفال للسقوط بها خاصة في فصل الشتاء وتحول الشوارع إلى برك من المياه والطين.