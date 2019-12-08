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تعليم

جامعة الفيوم تبحث مع الملحق الثقافي زيادة الطلاب من جنوب السودان

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:18 م
جامعة الفيوم تبحث
جامعة الفيوم تبحث مع الملحق الثقافى زيادة الطلاب
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الفيوم - نبيل أبو السعود
بحث الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم،والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مع مايكل مثيانق نقونق الملحق الثقافي بسفارة جنوب السودان بجمهورية مصر العربية، سبل توطيد العلاقات مع دولة جنوب السودان وزيادة أعداد الطلاب الدارسين بالجامعة.

وشهد الدكتور خالد عطالله، تكريم خريجي الدفعة الأولى من طلبة جمهورية جنوب السودان تحت شعار " معا نستطيع ان نصنع الفرق" بحضور الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية وعددا من الطلاب.

وأكد الدكتور خالد عطالله ان هذا التكريم يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة وأن جامعة الفيوم تفتح أبوابها أمام الطلاب من دولة جنوب السودان مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تربط شعوب القارة الافريقية بمصر.

ووجه مايكل نقور الشكر لإدارة جامعة الفيوم على الجهد الذي تبذله لرعاية طلاب دولة جنوب السودان بجامعة الفيوم ، كما حث الطلاب على بذل الجهد في سبيل تحصيل العلم لرفع مكانة دولتهم.

وفي نهاية الحفل قدم الملحق الثقافى شهادات التقدير لرئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسيد عميد معهد الدراسات والبحوث الاستراتيجية لدول حوض النيل كما قدم عدد من طلاب دولة جنوب السودان عدد من الفقرات الفلكلورية.
جامعة الفيوم تبحث مع الملحق الثقافي زيادة الطلاب من جنوب السودان
جامعة الفيوم تبحث مع الملحق الثقافي زيادة الطلاب من جنوب السودان
جامعة الفيوم تبحث مع الملحق الثقافي زيادة الطلاب من جنوب السودان
جامعة الفيوم تبحث مع الملحق الثقافي زيادة الطلاب من جنوب السودان
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