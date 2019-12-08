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تعليم

تعليم القليوبية تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:20 م
تعليم القليوبية تناقش
تعليم القليوبية تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الاول
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إبراهيم الهوارى
عقد طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وعاطف سلامة وكيل المديرية اجتماعا بمديري الاقسام ومديري عموم الإدارات التعليمية بالمديرية وبحضور جميع القيادات التعليمية والتنفيذية بالمديرية.

وقال عجلان إن الاجتماع ناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتشكيل قوافل لمتابعة الامتحانات بالإدارات التعليمية والمدارس.

وتم التأكيد خلال الاجتماع علي أهمية سير أعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة لذلك الشأن بالإضافة إلى مخاطبة الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق معهم وكذلك مخاطبة مديرية الصحة للتأكيد على توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس.

كما تضمن الاجتماع بعض التعليمات الخاصة بالامتحانات كالتأكيد على عدم السماح للطلاب باصطحاب أو استخدام الموبايل إلى لجان الامتحانات.

وأضاف انه تم التشديد علي التأكد من الانتهاء من تدريس المناهج بكافة المراحل التعليمية وكذلك التأكد من جاهزية واستعداد المدارس لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي والالتزام بمواعيد المدرسة أثناء اليوم الدراسي.
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