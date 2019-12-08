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برلمان

نائب يطالب بإعادة النظر فى تعديلات قانون الهيئات الشبابية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:21 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن دعم مراكز الشباب والنهوض بها، ليس ساحة للخلاف بين الأغلبية والمعارضة، خاصة أن هذا الإطار يحتاج الدعم الكامل لمواجهة كل سبل التطرف والأفكار المتشددة التى يعاني منها المجتمع.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، والذي يستهدف توحيد البيئة التشريعية لمراكز الشباب في مصر، والإعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية ، والإعفاء من 75 % من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية بحيث يتم محاسبة الهيئات الشبابية عليها طبقًا للتعريفة المقررة للمنازل، والإعفاء من مقابل الانتفاع الصادر إلى أي من الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية وغيرها، بغرض تخفيف العبء عن الهيئات الشبابية وإعفائها من سداد مقابل حق الانتفاع نظرا لارتفاع أسعار إيجارات الأراضي المقامة عليها تلك الهيئات.

وأَضاف داود بأنه سبق للمعارضة أن لفتت الانتباه بشأن هذه التعديلات أبان مناقشة القانون فى المرة الأولي ، ولكن لم ينتبه أحد، ونحن الآن نعمل علي تطبيقها بعد الأخطاء التى وقعت علي أرض الواقع، مؤكدا علي أنه يري أن هذه التعديلات واجبه وتفعيلها علي أرض الواقع ضرورة مهمة، وأتمني أن لا تكون نصوص صماء فقط.
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