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سيارات

انخفاض جديد في أسعار السيارات مع بداية 2020

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
اسعار السيارات
اسعار السيارات
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اشرف عطية
أكد المهندس شريف عدلي الخبير في مجال السيارات في مصر أنه من المنتظر حدوث انخفاض كبير في أسعار بعض السيارات بداية من عام 2020 خاصة مع استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في الفترة الأخيرة بعد موجة سابقة من الارتفاعات التي ساهمت بدورها في رفع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه.

وأشار إلى حدوث تخفيضات جديدة في أسعار السيارات بداية عام 2020 مع إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من تركيا ولكنها لن تكون تخفيضات كبيرة ولكنها ستدفع شركات سيارات أخري لتخفيض أسعارها للدخول في المنافسة.

وأكد أن ما أجرته الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة من باقة من الإصلاحات كانا ضرورية لتحقيق الإصلاح في مصر رغم التخوفات السابق من التضخم الكبير وارتفاع الأسعار في كل المجالات ولكن مع الوقت بدأ يتضح أن الصواب كان بالفعل ما جرى وأن ارتفاع الأسعار للسيارات كان لفترة معينة من الوقت حيث بدأ التخفيضات على السيارات منذ بداية عام 2019.

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