ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

4 كليات بجامعة المنيا تحتفل بتنصيب الاتحادات الطلابية بفقرات غنائية وشعر وإنشاد ديني وفنون شعبية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:37 م
4 كليات بجامعة المنيا
4 كليات بجامعة المنيا تحتفل بتنصيب الاتحادات الطلابية
Advertisements
ايمن رياض
تواصل كليات جامعة المنيا تنظيم احتفالياتها برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة لتنصيب طلاب الاتحادات الطلابية الفائزين بانتخابات هذا العام، حيث أقامت كليات التربية الفنية ودار العلوم والتربية للطفولة المبكرة والتربية، احتفاليات كبرى للاحتفاء، وتنصيب اتحادات طلابها.

ضمت فعاليات الاحتفالات العديد من الفقرات الغنائية، والشعر، والإنشاد الديني، وعروض للفنون الشعبية، أعقبها تكريم الاتحادات، كما كرمت كلية التربية الفنية اتحاد طلابها السابق.

شهد احتفالات التنصيب الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، والدكتور محمد الريحاني عميد كلية دار العلوم، ووكلاء الكليات

والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومحسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ومديرو مكاتب رعاية الطلاب بالكليات والأخصائيون، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني | تعرف على أسباب انسداد الشرايين

دون سبب.. انقطاع أبرز المواهب في قطاع الناشئين بـ الأهلي عن التدريبات

في السعودية .. مايا دياب تثير الجدل بـ رقصها مع سعد الصغير

بعد زيارته الأخيرة للمستشفى | تطورات الحالة الصحية لـ شريف مدكور

زيجة لم تكتمل.. رانيا فريد شوقي تصدم الجمهور بطلاقها في سن الـ 16 عاما ..فيديو

ماذا يحدث للمنتحر بعد الموت .. علي جمعة: يُعذب بهذه الطريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتح باب الحجز على أوبل انسيجنيا 2020 opel insignia في مصر

بالأسود المكشوف.. منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة وعريس يطلب يدها

فستان أنيق.. هايدي موسى تتألق فى حفل زفاف.. شاهد