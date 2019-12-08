4 كليات بجامعة المنيا تحتفل بتنصيب الاتحادات الطلابية بفقرات غنائية وشعر وإنشاد ديني وفنون شعبية

تواصل كليات جامعة المنيا تنظيم احتفالياتها برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة لتنصيب طلاب الاتحادات الطلابية الفائزين بانتخابات هذا العام، حيث أقامت كليات التربية الفنية ودار العلوم والتربية للطفولة المبكرة والتربية، احتفاليات كبرى للاحتفاء، وتنصيب اتحادات طلابها.



ضمت فعاليات الاحتفالات العديد من الفقرات الغنائية، والشعر، والإنشاد الديني، وعروض للفنون الشعبية، أعقبها تكريم الاتحادات، كما كرمت كلية التربية الفنية اتحاد طلابها السابق.



شهد احتفالات التنصيب الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، والدكتور محمد الريحاني عميد كلية دار العلوم، ووكلاء الكليات



والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومحسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ومديرو مكاتب رعاية الطلاب بالكليات والأخصائيون، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

