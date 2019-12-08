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تعليم

ملتقي طلاب الجامعات المصرية بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:38 م
حملة ال ١٦ يوم لمناهضة
حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
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همت الحسينى

تستضيف جامعة المنصورة ٢٠ جامعة مصرية ممثلة في وحدات الجامعات لمناهضة العنف ضد المرأة بمعسكر تدريبي والتى تستمر حتي ١١ ديسمبر الحالى علي قضايا العنف ضد المرأة .

فيما حضر الافتتاح الدكتورة فرحة الشناوي مقررة المجلس القومي بالدقهلية والدكتورة مني غزال مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة الدكتورة امل فليب المستشارة الصحية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة و الدكتور محمد صلاح مسئول الشراكات بالمجلس القومي للمرأة و الدكتور احمد صلاح منسق شبكة تثقيف الاقران والمسؤول عن التدريب في المعسكر والدكتورة هبة ماهر والدكتورة .سماح السعيد ممثلى وحدة العنف ضد المرأة من جامعة المنصورة .

فيما تستمر الفعليات حتي يوم الاربعاء 11 ديسمبر وتتضمن ورش عمل تشاركية وانشطة مختلفة منها انشطة رياضية ومسرح تفاعلي.
ملتقي طلاب الجامعات المصرية بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
ملتقي طلاب الجامعات المصرية بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
ملتقي طلاب الجامعات المصرية بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
ملتقي طلاب الجامعات المصرية بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
ملتقي طلاب الجامعات المصرية بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
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