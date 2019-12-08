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فن

محمد حماقي يروج لحفله القادم في جامعة النهضة .. شاهد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:00 م
حماقى
حماقى
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سيد احمد
نشر الفنان محمد حماقى صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق محمد حماقى قائلا " طلاب جامعة النهضة 📣 سأكون معكم يوم الأحد القادم ، 15 ديسمبر ، لقضاء ليلة سحرية! نراكم في أسبوع ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

هتنورنا - احلى فنان - هتكسر الدنيا 

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يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي ألبوم غنائي بعنوان "كل يوم من دا" من إنتاج شركة نجوم ريكوردز تم طرحه في العام الجاري.
محمد حماقي يروج لحفله القادم في جامعة النهضة .. شاهد
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