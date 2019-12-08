محمد حماقي يروج لحفله القادم في جامعة النهضة .. شاهد

نشر الفنان محمد حماقى صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق محمد حماقى قائلا " طلاب جامعة النهضة 📣 سأكون معكم يوم الأحد القادم ، 15 ديسمبر ، لقضاء ليلة سحرية! نراكم في أسبوع ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
هتنورنا - احلى فنان - هتكسر الدنيا
يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي ألبوم غنائي بعنوان "كل يوم من دا" من إنتاج شركة نجوم ريكوردز تم طرحه في العام الجاري.
وعلق محمد حماقى قائلا " طلاب جامعة النهضة 📣 سأكون معكم يوم الأحد القادم ، 15 ديسمبر ، لقضاء ليلة سحرية! نراكم في أسبوع ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
هتنورنا - احلى فنان - هتكسر الدنيا
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يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي ألبوم غنائي بعنوان "كل يوم من دا" من إنتاج شركة نجوم ريكوردز تم طرحه في العام الجاري.