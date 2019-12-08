نور الشربيني تحتفل بتكريم الرئيس ومنحها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

احتفلت بطلة الإسكواش العالمية نور الشربيني بتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنحها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.





وعلقت نور الشربيني عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "‏وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. شكرا سيادة الرئيس ‎#مصر ‎#أم_الدنيا".





وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، كلًا من المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني البارالمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرًا بأستراليا، إضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنح الرئيس وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.



