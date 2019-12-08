نيران الشيطان تحرق غابات أستراليا | فيديو

هددت دوامة نارية معروفة اسم "نيران الشيطان"، الممتلكات في استراليا بالحرق، حيث نجح رجال الإطفاء في إخماد أكثر من 100 حريق غابات على الساحل الشرقي للبلاد.



وشاركت طائرات الهليكوبتر في إطفاء الحرائق عبر إسقاط المياه على أماكن الحرائق في منطقة جرفان، بالقرب من نيوكاسل.



وتظهر لقطات صادمة نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، دوامة النار تنتشر بشكل كبير نتيجة قوة الرياح الشديدة.



أصدرت سلطات ولاية كوينزلاند تحذيرًا طارئًا حول دوامة النار، عندما اندلعت بسبب حريق عشب ناجم عن حريق في مبنى، وتطور بسرعة عبر الأراضي الجافة.





