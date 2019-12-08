15115.. قومي المرأة: توفير محام خاص للمرأة الحاضنة أو الأرملة لتخفيف العبء عنها

ء ان كان لديه عمل ثابت فمن السهل التعرف على مرتبه، وإنما التلاعب ان كان من أصحاب الأعمال الحرة .



وأضافت الخبيرة القانونية فى شئون المرأة، أنه مؤخرا أصبح هناك مشاريع عديدة لمساندة المرأة المعيلة مثل: القروض الصغيرة أو متناهية الصغر التى تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه فى أحد البنوك والتى يسمى " مستورة ".



وأشار إلى أن هناك بنوكا توفر قرضا من 4 آلاف إلى 25 ألف جنيه ويطبق عليه " بنت مصر" لمن لديها مشروع صغير، مشيرا الى ان القرضين يتوفران للمرأة التى تمتلك مشروع انتاج حيوانى او اشغال يدوية أو المأكولات أو الخياطة و غيرها .



وأوضحت، أن دور المجلس القومى للمرأة وهو توعية المرأة بشتى الطرق المختلفة لحقوقها وواجباتها في الدولة، موضحة أن مجتمع السيدات بوجه عام منفتح على بعضه من خلال الأسواق والأندية ومجموعات المدارس وغيرها .

قالت مها أبو بكر، خبيرة قانونية فى شئون المرأة، إن المجلس القومى للمرأة يقدم خدمة مجانية على رقمها الساخن "15115" لتوفير محام خاص للمرأة الحاضنة او الارملة او غيرها من أصحاب الحقوق وغير قادرة على تحمل عبء قوت يومها .وتابعت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية " dmc "، أن المدعى عليه من قبل طليقته سوا