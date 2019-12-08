زلزال خليجي 24 | استقالة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وعقد عمومية طارئة

دعت الأمانة العامة لاتحاد الكرة الإماراتي، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لتشكيل اللجنة الانتقالية.





وتلقت الأمانة العامة لاتحاد الكرة الإماراتي، استقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بما فيهم رئيس المجلس الذي استقال اليوم.





وقال بيان الأمانة العامة، منذ قليل، "استنادًا إلى النظام الأساسي لاتحاد الكرة، دعت الأمانة العامة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم السبت الموافق 14 ديسمبر".





وستعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم السبت القادم، في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي، دبي في تمام الساعة الـ6:00 مساءً.





وأعلن اتحاد الكرة الإماراتي قبل استقالته، إقالة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك من تدريب منتخب الإمارات بعد الخروج من كأس الخليج العربي "خليجي 24".