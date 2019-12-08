ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الجزايرلي: الاقتصاد المصري يشهد طفرة والصناعات الغذائية جاذبة للاستثمار

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:49 م
ولاء عبد الكريم
شاركت غرفة الصناعات الغذائية في مؤتمر "Food Ingredients Europe " فى العاصمة الفرنسية باريس والذي عقد الأسبوع الماضي.

وقام المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة الغرفة بتقديم عرض عن مصر والتطورات الاقتصادية والتشريعية التي حققتها الدولة في ظل تنفيذ خطة الإصلاحات الجريئة التي أدت إلى تحقيق الدولة عدة قفزات متميزة في العديد من المؤشرات سواء الاقتصادية أو الاستثمارية أو التنفيذية وذلك حسب العديد من التقارير العالمية.

إقرأ أيضا:
تلبية لمبادرة الرئيس | الأدوات الكتابية تناقش توصيات خفض الأسعار

كما استعرض الجزايرلي الوضع الحالي لسوق الصناعات الغذائية ومجالات تطوره وتوسعه ملقيًا الضوء على توقعات واتجاهات سوق الأغذية والمشروبات في مصر وربط الموقف الراهن برؤية مصر 2030، مشيرًا إلى العديد من الابتكارات المتميزة وقصص نجاح فعلية لشركات مصرية وعالمية في القطاع.

ويعتبر "Food Ingredients Europe" أحد أهم المؤتمرات في مجتمع الأغذية حيث أنه يتيح الفرصة للجهات والدول المشاركة إلقاء الضوء على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات في هذا القطاع الاستراتيجي.

جدير بالذكر أن هذا الحدث شهد حضور أكثر من 27000 زائر و1700 من الموردين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تشارك في معرض الطهي الدولي في إندونيسيا

الصناعات الغذائية: 2.6 مليار دولار حجم صادرات القطاع خلال 9 أشهر

غرفة الصناعات الغذائية تدعم القطاع لزيادة تنافسية وجودة المنتج المحلي

بدء أعمال مؤتمر الهندسة الكيميائية للصناعات التحويلية والتنمية الاقتصادية

المواصفات والجودة تنظم ورشة عمل بالإسكندرية حول دعم قدرات الدستور الغذائي في مصر

جمعية رجال الأعمال المصريين تستقبل وفدا يضم 16 شركة من جنوب أفريقيا

ترشيحاتنا

جراحة 5 ساعات.. الشيف علاء الشربيني يدخل غرفة العمليات

بالأحضان.. حسام غالي يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لقطات رومانسية.. شاهد

شاهد..لاعب جديد في مران الأهلي

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني | 5 أطعمة تصيبك بانسداد الشرايين | الكاتشب والعيش الشامى أخطرها

زيجة لم تكتمل.. رانيا فريد شوقي تصدم الجمهور بطلاقها في سن الـ 16 عاما ..فيديو

فستان أنيق.. هايدي موسى تتألق فى حفل زفاف.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتح باب الحجز على أوبل انسيجنيا 2020 opel insignia في مصر

بالأسود المكشوف.. منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة وعريس يطلب يدها

فستان أنيق.. هايدي موسى تتألق فى حفل زفاف.. شاهد