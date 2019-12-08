ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كيف تعالج جامعة الأزهر الطلاب ذوي المشاكل النفسية؟

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:41 م
كيف تعالج جامعة الأزهر
كيف تعالج جامعة الأزهر الطلاب ذوي المشاكل النفسية؟
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور جمال الهواري، وكيل كلية التربية بجامعة الأزهر، إن الكلية تعقد مقابلات شخصية للطلاب المقبولين بها ويتم تقييم الطالب، وخلوه من المعوقات مثل الإعاقات السمعية والبصرية أو الاضطرابات في النطق، منوها أنه لابد أن يخلو الطالب من هذه المعوقات حتى يتم قبوله.

وأضاف جمال الهواري، لصدى البلد، إن قسم الصحة النفسية بالكلية يعالج مشاكل الإنتحار ومشاكل الشباب النفسية بشكل عام، منوها أن الكلية أنشأت العام الحالي وحدة الرياضة الطلابية والإرشاد الأكاديمي، وهذه الوحدة مقسمة لثلاثة لجان.

وأشار إلى أن اللجنة الأول في هذه الوحدة، هي لجنة لإرشاد الطلاب المصريين وفيها تم توزيع الطلاب على المعيدين من خلال مجموعات محددة بحيث يكون لكل معيد حوالي 60 ستين طالب يتعامل مع كافة المشكلات التي يمرون بها والعمل على حلها من الفرقة الأولى حتى التخرج وتم توفير وسيلة للتواصل بينهم من خلال جروبات الواتس أو اللقاء المباشر في الكلية.

وأشار إلى أن الطالب الذي يعاني من مشكلة معينة يقوم بملء نموذج يكتب فيه بياناته ومشكلته بشكل مفصل وتعرض على المعيد المختص بمجموعته حتى يتم دراستها ووضع حلول وطريقة للتعامل مع الطالب، منوها أن المعيد يقدم تقرير شهري لعميد الكلية عن المشكلات التى وردت إليه والتي قام بحلها.

وأوضح، أن اللجنة الثانية مختصة بالتواصل مع الطلاب الوافدين فهناك طلاب من حوالي 14 دولة فيتم عمل إرشاد نفسي لهم للإندماج في الكلية مع الطلاب لأن بعضهم يشعروا بالوحدة ونحاول التفاعل معهم، كما يتم التنبيه على الأستاذ بأن يلتزم أثناء حديثه باللغة العربية لأن كثير من الطلاب الوافدين لا يتقنون العربية جيدا كالمصريين ولا يعرفون اللغة العامية.

وذكر أن هناك كذلك طلاب من ذوي الإحتياجات الخاصة في حاجة إلى إرشاد خاص ورعاية معينة.

وأوضح، أن اللجنة الثالثة التي يتم فيها عمل فريق لعرض مشاكل الطلاب على العميد الوكيل، بحيث يتم اختيار طالب من ك تخصص للقاء العميد شهريا.

وذكر أن هناك طلاب يعانون من مشاكل نفسية نتيجة ظروف تطرأ عليهم وبعضهم يكون خجول في معاملته وأخر يفكر في الإنتحار وأخر لديهم خوف من المستقبل، وهؤلاء يكونوا في حاجة ماسة إلى الإحتواء والرعاية وحل مشكلتهم ومتابعة جيدة وهذا ما تقوم به الكلية.
Advertisements

ترشيحاتنا

4 أزمات تؤرق سيد عبد الحفيظ في الأهلي

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني | 5 أطعمة تصيبك بانسداد الشرايين | الكاتشب والعيش الشامى أخطرها

مفاجأة.. كأس الأمم الإفريقية في فرنسا لهذا السبب

حرب كلامية.. محمد سامي: نسرين أمين بتغير من زوجتي مي عمر.. والأخيرة: معنديش قضايا مريبة

هل يجوز التبرع بقيمة العقيقة وحكم إخراجها مالا؟ الأزهر يجيب

وصلة ردح | محمد سامي لـ نسرين أمين: كومبارس.. والفنانة: تاريخي خال من البلطجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتح باب الحجز على أوبل انسيجنيا 2020 opel insignia في مصر

بالأسود المكشوف.. منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة وعريس يطلب يدها

فستان أنيق.. هايدي موسى تتألق فى حفل زفاف.. شاهد