مؤشر بورصة الخرطوم يغلق مستقرا



سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم, تراجعًا بنسبة 0.10%، متوقفًا عند 483.8 نقطة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 364,622,162 سهمًا، بقيمة 253,398,423 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 324 صفقة، شملت 29 شركة مساهمة، من أصل مئة وشركتين مسجلة في البورصة، انخفضت خلالها أسهم 3 شركات، وارتفعت أسهم 7، فيما حافظت 19 شركة على أسعار أسهمها.



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وعلى صعيد آخر، أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,549.43 بارتفاع قدره 2.12 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.36 بارتفاع قدره 0.29 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 6 ملايين و315 ألفًا و907 أسهم بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و953 ألفًا و355 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 68 صفقة.

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقرًا عند 15988.685 نقطة، مقارنة بتداول الخميس الماضي، وارتفع حجم التداول من 64,944,657 إلى 721,952,578 جنيهًا, وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 3,488,055 إلى 1,350,384 ورقة مالية, بنسبة بلغت 61 % ، وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 102 إلى 89 صفقة بنسبة بلغت 13 %.إقرأ أيضا: