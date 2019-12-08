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فن

جمهور عزيز الشافعي يحتفل به عبر تويتر بعد فوزه بـ ملحن العرب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:49 م
عزيز الشافعى
عزيز الشافعى
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شروق إبراهيم
احتفل جمهور الملحن والمطرب عزيز الشافعي بحصوله على جائزة ملحن العرب في استفتاء نجمة العرب والذي حصل عليها من تصويت الجمهور الخليجي.

وهنأ رواد تويتر عزيز الشافعي بالجائزة مؤكدين انه في الاونة الاخيرة قدم اغاني هامة وناجحة حققت انتشار واسع لاهم نجوم ونجمات مصر والوطن العربي.

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واشاد رواد تويتر بالتعاون الذي جمعه بالهضبة عمرو دياب في اغنية قدام مرايتها ويوم تلات من البومه الاخير انا غير.

تعاون عزيز الشافعي مع كبار نجوم الغناء العربي بالتلحين والكتابة منهم عمرو دياب ، عامر منيب، هيفاء وهبي، تامر حسني، محمد فؤاد، هشام عباس، جنات، وغيرهم.
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