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مرأة

15 سببا تجعلك تتناول الليمون والنعناع

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:11 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر الليمون والنعناع هي احدي المشروبات المهمة التي نتجاهلها كثير ولكن لها فوائد عديدة وخصوصا في الشتاء وقدم المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي 15 سببا تجعلك تتناول الليمون والنعناع.
وهي:
1- يقوي جهاز المناعة
2- يحسن عملية الهضم
3- يزود الدماغ بالطاقة
4- يساعد في خفض الوزن
5- يعطي طاقة و حيوية للجسم
6- مضاد للالتهابات
7- مضاد فيروسي و جرثومي
8- يقي من التجفاف و يحافظ على توازن الشوارد في الجسم.
9- يتميز كمطهر للجسم من الفضلات.
10- مهم لصحة الجلد و يعيد حيويته و شبابه.
11-يقلل من المخاط و البلغم.
12- يحتوي على نسبة معتدلة من فيتامين C، B3
13-يقي من الرشح و الزكام.
14- يقلل من تشنجات القولون و غازات المعدة.
15-جيد لصحة القلب و الأوعية الدموية.

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