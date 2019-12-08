مسنة تنجو من الموت بعد ابتلاعها طقم أسنانها .. صور

ابتلعت ام بعمر 52 عاما أسنانها الاصطناعية عن طريق الخطأ خلال تناولها فطيرة لحم الخاصة بالكريسماس.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، كانت أنجيلا ماكجيل، من مدينة جلاسجو البريطانية، تتناول وجبات الكريسماس خفيفة عندما ابتلعت أسنانها الاصطناعية دون ان تدري.



وبعد فترة وجيزة أدركت أنها ابتلعت سنتان من طقم اسنانها لتصاب بعدها بالذعر.



وتوجهت السيدة المذعورة على الفور إلى المستشفى، وكشفت الأشعة السينية أن الأسنان الاصطناعية كانت عالقة في منتصف أسفل حلقها.



ونصح المسعفون السيدة الخمسينية بعدم إخراج الأسنان الاصطناعية من حلقها حتى لا تصاب بضرر كبير، لذا اضطرت أنجيلا إلى الانتظار لمدة 72 ساعة حتى تبتلع أطقم أسنانها عبر الجهاز الهضمي.